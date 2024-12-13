Чемпионка WWE — об аресте за запрещённые вещества: думала, это полностью разрушит карьеру

30-летняя американская реслинг-звезда Лив Морган, являющаяся мировой чемпионкой среди женщин популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), Лив Морган рассказала подробности о своём аресте, случившемся в декабре 2023 года, за хранение запрещённых веществ.

«Итак, как известно всему миру, у меня действительно были проблемы с законом. Сейчас всё прояснилось. Я невиновна. Вина не была доказана, дело было закрыто. Позвольте мне воспользоваться моментом, я не могу относиться к ситуации легкомысленно, вы знаете, я оказалась в ситуации, когда в моей машине были найдены некоторые вещи, о которых я не знала. И наличие одной из этих вещей вело к возбуждению уголовного дела (запрещённые вещества. – Прим. «Чемпионата»).

Итак, меня арестовали, затем выпустили под залог, и я сразу же позвонила на работу [в WWE]. Я связалась с нашим на тот момент вице-президентом отдела по работе с талантами Дэном [Вентреллом]. Подробно объяснила, что произошло, и он ответил: «Хорошо, мы разберёмся с этим. Просто молчи об этом, иди завтра на работу, никому не говори и делай своё дело».

Фото: WWE/Getty

Итак, я иду на работу, чтобы делать то, что должна, и пройти курс реабилитации, и в этот момент я чувствую себя такой виноватой, мне очень стыдно, я так расстроена, потому что действительно не хочу, чтобы в WWE злились на меня. Я много работаю и взаимодействую с нашим поклонниками в WWE, и после случившегося в моей голове мысли: «Чёрт, я только что всё испортила из-за того, что было… вроде и по моей вине, но, в общем-то, не по моей вине». Однако мне необходимо взять на себя ответственность, ведь, конечно, это моя машина, и только я несу всю ответственность за неё и за то, что в ней находится.

Но помню, как в тот день пришла на работу. Мне было стыдно, и я увидела тебя, Логан [Пол], и мы с тобой просто мило побеседовали. Ты бы никогда не узнал о случившемся. А потом, я думаю, это были записи SmackDown на следующий день после моего ареста, я находилась за кулисами, и тут стали появляться новости. Ровно спустя восемь часов заголовки: «Лив Морган арестована». Это произошло быстрее, чем я думала. И была уверена, что это разрушит мою карьеру», — сказал Лив на подкасте у Логана Пола.