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О'Мэлли — о поединке Двалишвили — Нурмагомедов: хочу победы Мераба и наш реванш

О'Мэлли — о поединке Двалишвили — Нурмагомедов: хочу победы Мераба и наш реванш
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли прокомментировал титульную защиту Мераба Двалишвили в поединке с Умаром Нурмагомедовым, которая состоится 19 января 2025 года на шоу UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Чувак, их поединок будет в следующем месяце. До этого осталось около 30 дней, и будут объявлены два титульных боя, о которых в UFC, возможно, знали ещё раньше. Но, похоже, что Мераб против Умара… как будто никто на самом деле не знал о возможности организовать их бой. Умар собирался драться в декабре, Мераб хотел драться в марте, и я становился увереннее в том, что, возможно, подерусь с Двалишвили в апреле, как и планировал в своей голове.

Я хочу, чтобы Мераб победил, потому что я желаю увидеть наш с ним бой за титул. Хочу реванш. Я хочу вернуть этот пояс. Вот чего мне хочется. Но если Умар победит, то это тоже будет важный бой», — приводит слова О'Мэлли издание MMAJunkie.

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