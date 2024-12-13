О'Мэлли — о поединке Двалишвили — Нурмагомедов: хочу победы Мераба и наш реванш

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли прокомментировал титульную защиту Мераба Двалишвили в поединке с Умаром Нурмагомедовым, которая состоится 19 января 2025 года на шоу UFC 311.

«Чувак, их поединок будет в следующем месяце. До этого осталось около 30 дней, и будут объявлены два титульных боя, о которых в UFC, возможно, знали ещё раньше. Но, похоже, что Мераб против Умара… как будто никто на самом деле не знал о возможности организовать их бой. Умар собирался драться в декабре, Мераб хотел драться в марте, и я становился увереннее в том, что, возможно, подерусь с Двалишвили в апреле, как и планировал в своей голове.

Я хочу, чтобы Мераб победил, потому что я желаю увидеть наш с ним бой за титул. Хочу реванш. Я хочу вернуть этот пояс. Вот чего мне хочется. Но если Умар победит, то это тоже будет важный бой», — приводит слова О'Мэлли издание MMAJunkie.