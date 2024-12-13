Мокаев одержал победу болевым приёмом в первом поединке после ухода из UFC

Непобеждённый дагестанский боец с британским гражданством Мухаммад Мокаев одержал победу в своём поединке на турнире Brave Combat Federation (Brave CF) 91 против филиппинца Джовинсета Со.
Поединок завершился в первом раунде, после того как Мухаммад провёл болевой приём на филиппинском спортсмене.
Фото: Кадр из трансляции
Первоначально Мокаев должен был встретиться с южноафриканцем Лутандо Бико, но тот получил травму в процессе финальной подготовки к бою и не смог принять участие в турнире.
Филиппинский оппонент Мокаева не выступал в крупных промоушенах, имеет на своём счету шесть поединков, включая последний бой с российским спортсменом.
Это был первый поединок Мокаева после ухода из UFC.