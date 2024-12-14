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Куниев может провести дебютный бой в UFC против Кёртиса Блэйдса — источник

Куниев может провести дебютный бой в UFC против Кёртиса Блэйдса — источник
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32-летний российский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Ризван Куниев, который подписал контракт с промоушеном UFC летом 2024 года, может провести свой дебютный поединок против американского спортсмена и пятого номера дивизиона Кёртиса Блэйдса, рассказал боец Жаирзиньо Розенстрайк.

«Дэймон Мартин из MMA Fighting со ссылкой на Розенстрайка подтвердил, что Блэйдс встретится с Ризваном Куниевым, недавно подписавшим контракт с Даной Уайтом, на турнире UFC Seattle, который состоится 22 февраля на «Клаймэт Пледж-Арена», — говорится в статье издания MMA Fighting.

Блэйдс проводил свой последний бой летом 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере, где уступил звёздному Тому Аспиналлу.

Куниев, выступающий в тяжёлой весовой категории (до 120 кг), одержал победу в Претендентской серии Даны Уайта в августе и заполучил контракт с UFC.

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