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Сергей Кузьмин нокаутировал нигерийца Адебайо на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Сергей Кузьмин нокаутировал нигерийца Адебайо на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
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37-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, заслуженный мастер спорта России Сергей Кузьмин одержал победу в поединке с нигерийским спортсменом Соломоном Адебайо на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Боксёрский бой закончился в шестом раунде, когда Кузьмин смог дожать своего оппонента, проведя комбинацию, отправившую Адебайо в нокаут. Рефери успешно отсчитал до 10, и победа досталась российскому бойцу.

Кузьмин – чемпион среди профессионалов по версии WBA Inter-Continental (2018–2019) и чемпион Евразии и Океании по версии WBC Eurasia Pacific (2016, 2017) в тяжёлом весе.

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