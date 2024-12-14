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Папин нокаутировал Харди на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» после своего нокдауна

Папин нокаутировал Харди на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» после своего нокдауна
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37-летний российский профессиональный боксёр и кикбоксёр из Реутова, выступающий в первой тяжёлой весовой категории, Алексей Папин нокаутировал в соглавном бою бывшего бойца UFC, экс-игрока лиги ФНЛ (американский футбол) Грега Харди на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Грег замедлился после двух раундов, а вот Папин скорость сохранил и запустил несколько очень жёстких серий. Харди выдерживал все удары, но в итоге всё же рухнул и не смог подняться до окончания отсчёта рефери. Примечательно, что в первом раунде Харди отправил Алексея в нокдаун.

Ранее на турнире Сергей Кузьмин одержал победу в поединке с нигерийским спортсменом Соломоном Адебайо.

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