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Виталий Минаков и Кевин Джонсон закончили вничью бой из четырёх раундов, 13 декабря 2024

Виталий Минаков и Кевин Джонсон завершили вничью поединок на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
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Российский боец MMA Виталий Минаков и российский боксёр американского происхождения Кевин Джонсон встретились в главном бою гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ» за титул чемпиона «Бойцовского клуба» в супертяжёлом весе.

Поединок прошёл по правилам бокса в формате четырёх раундов и завершился вничью решением большинства судей.

Для Виталия Минакова этот бой стал дебютным в боксе, ранее он провёл 25 поединков в MMA, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения. На счету Кевина Джонсона до боя с Минаковым было 36 побед, 22 поражения и две ничьих в профессиональном боксе.

Видео: Наиболее титулованный боксёр:

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