Дмитрий Бивол рассказал, кто победит в реванше Усика и Фьюри

Российский бывший чемпион в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) прокомментировал предстоящий реванш чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Мне нравится это сражение. Я думаю, что Усик победит, однако мы никогда не знаем, чего ждать от Тайсона Фьюри. Но это будет интересный поединок», — приводит слова Бивола Boxing Social.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Усиком состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш Усика и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.

Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри: