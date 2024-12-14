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Дмитрий Бивол рассказал, кто победит в реванше Усика и Фьюри

Дмитрий Бивол рассказал, кто победит в реванше Усика и Фьюри
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Российский бывший чемпион в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) прокомментировал предстоящий реванш чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Мне нравится это сражение. Я думаю, что Усик победит, однако мы никогда не знаем, чего ждать от Тайсона Фьюри. Но это будет интересный поединок», — приводит слова Бивола Boxing Social.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Усиком состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш Усика и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.

Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри:

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