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Александр Усик рассказал, за какой футбольный клуб он хотел бы играть

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) рассказал, за какую команду АПЛ хотел бы играть.

– Если бы ты мог играть за команду АПЛ, которую ты выбрал бы?

– «Ман Юнайтед». Будь у меня выбор, я бы играл за «Манчестер Юнайтед».

– «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют 15 декабря. Тайсон Фьюри — большой фанат «Манчестер Юнайтед», так что вы оба будете вместе. Ты и Тайсон оба будете поддерживать «МЮ» в тот день?

– Да, конечно.

– «Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити»?

– Думаю, «Манчестер Юнайтед» выиграет. Но у «Ман Сити» есть хорошие игроки и хороший тренер, – приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря.

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