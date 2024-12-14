Глава RCC поделился ожиданиями от поединка Штыркова и Эномото

Исполнительный директор RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке между российским бойцом Иваном Штырковым и швейцарцем Ясубеем Эномото, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира по смешанным единоборствам RCC 21.

«В паре Ясубея и Штыркова всё сложилось само собой. Ваня после Хадиса попросил бой в декабре. Сказал, что у него нет травм. Ясубей был готов. Ваня хотел именно бой по кикбоксингу, в этой новой дисциплине. До того у него был кикбоксинг в больших перчатках, сейчас — в маленьких. Это реванш, но в другой весовой категории, другой дисциплине. Ясубей — ударник, очень много выступал по тайскому боксу. Бой обещает получиться очень конкурентным. Думаю, первый раунд будет за Ваней. Но если он не удосрочит оппонента — дальше будет тяжело. Плюс у нас есть правило экстра-раунда. В этом бою функционалка многое будет решать. Ваня — очень быстрый, сильно бьющий. Но это лучше всего проявляется в первом раунде. А если Ясубей выдержит этот натиск, то может переломить бой. Есть интрига», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Видео: Интервью с Иваном Штырковым перед RCC 13