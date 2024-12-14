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Царукян провёл тренировку с единственным бойцом, который нокаутировал Ислама Махачева

Царукян провёл тренировку с единственным бойцом, который нокаутировал Ислама Махачева
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Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян готовится к реваншу с действующим чемпионом в этом дивизионе Исламом Махачевым вместе с ветераном ММА Адриано Мартинсом, который нанёс Махачеву единственное в его карьере поражение, причём нокаутом. Это произошло в 2015 году на турнире UFC 192.

Арман Царукян и Адриано Мартинс

Арман Царукян и Адриано Мартинс

Фото: fightnights.ru

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США), где возглавит турнир UFC 311. Первый бой между этими бойцами прошёл в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

После того боя Царукян провёл четыре поединка и во всех одержал победы над солидной оппозицией, чем заслужил статус обязательного претендента.

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