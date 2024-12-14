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Клименко рассказал, как был организован реванш Шлеменко и Токова в RCC

Клименко рассказал, как был организован реванш Шлеменко и Токова в RCC
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Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке между российскими бойцами Александром Шлеменко и Анатолием Токовым, который станет главным событием вечера смешанных единоборств RCC 21 в Екатеринбурге 14 декабря.

«Мы давно хотели, чтобы именно Александр возглавил наш новогодний турнир. Долго искали соперника, вели переговоры с Мусаси. Но он не дал положительный ответ. Потом общались с другими кандидатами, известными спортсменами. Запасным вариантом был Анатолий Токов. Это то, что, я считаю, всегда было бы интересно российскому зрителю. История реваншей всегда привлекает. И, что бы Александр ни говорил, именно в реваншах он всегда побеждал, всегда было интересно это видеть. Здесь он становится андердогом. Это дополнительная мотивация для него.

Многие говорят, что Александру уже 40 лет. Но мне не кажется, что возраст станет серьёзным преимуществом. Мы знаем многих чемпионов топовых лиг, которые прекрасно показывали себя в таком возрасте. Александр стал ещё более мотивированным. Он показывает больше злости и энергии. И бой обещает получиться очень конкурентным. Молодость — не всегда показатель успеха», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Видео: Шлеменко и Токов провели первый стердаун перед реваншем

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