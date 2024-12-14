Чейл Соннен: Нурмагомедовы могут стать величайшей семьёй в MMA

Бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе, ветеран ММА Чейл Соннен лестно высказался в адрес команды покойного Абдулманапа Нурмагомедова.

«В одну ночь Ислам Махачев защищает свой титул UFC [в лёгком весе], и Умар Нурмагомедов поборется за титул UFC [в легчайшем весе], Усман Нурмагомедов защищает свой пояс PFL неделю спустя. Это «отеческий план», и Нурмагомедовы могут стать величайшей семьёй в боевых видах спорта, возглавляемой покойным Абдулманапом Нурмагомедовым. Зал славы? Безусловно», — написал Соннен на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Махачев свой следующий бой проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США) в главном событии турнира UFC 311, где сразится в реванше с Арманом Царукяном. Умар Нурмагомедов в рамках того же карда оспорит титул UFC в легчайшем весе с его действующим обладателем Мерабом Двалишвили.