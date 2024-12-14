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Глава RCC: всегда верил в Петра Яна. С возрастом он стал более ответственным

Глава RCC: всегда верил в Петра Яна. С возрастом он стал более ответственным
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Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал о своём отношении к 31-летнему российскому бойцу Петру Яну, выступающему в UFC в легчайшем весе.

«Я всегда в него верил. Чуть больше знаю внутреннюю кухню, понимаю, что происходило. Была череда травм, которая не давала в полном объёме показывать себя. С возрастом он стал более ответственным, не бежит за боями. Сейчас он восстановился, что позволяет ему показывать себя. На многие поединки он выходил с тяжёлыми травмами. И из-за этого никто не видел Петра именно таким, какой он есть», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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