Николай Клименко дал прогноз на реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна

Глава RCC Николай Клименко высказал мнение по предстоящему поединку-реваншу между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) российским бойцом Исламом Махачевым и представителем Армении Арманом Царукяном.

«Интересный первый бой получился, много времени прошло. Этот поединок будет очень конкурентным. У Царукяна амбиции забрать пояс, у Махачева — сохранить. Очень сложно кого-то выбрать. У меня хорошее отношение к каждому из них», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 311, который проёдет 18 января 2025 года в американском Лос-Анджелесе.

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