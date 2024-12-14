Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Николай Клименко дал прогноз на реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна

Николай Клименко дал прогноз на реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна
Аудио-версия:
Комментарии

Глава RCC Николай Клименко высказал мнение по предстоящему поединку-реваншу между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) российским бойцом Исламом Махачевым и представителем Армении Арманом Царукяном.

«Интересный первый бой получился, много времени прошло. Этот поединок будет очень конкурентным. У Царукяна амбиции забрать пояс, у Махачева — сохранить. Очень сложно кого-то выбрать. У меня хорошее отношение к каждому из них», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 311, который проёдет 18 января 2025 года в американском Лос-Анджелесе.

Видео: Махачев, катаясь верхом на лошади, устроил гонку с квадроциклом

Материалы по теме
Фото
Представлен постер к турниру UFC 311, который возглавит бой между Махачевым и Царукяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android