«Когда-то это казалось далёким». Умар Нурмагомедов показал архивное фото с братом Усманом

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов выложил архивное фото со своим братом, действующим чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

Умар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

«Когда-то это всё казалось очень далёким, братишка», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Умар свой следующий бой проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США) в соглавном событии турнира UFC 311, где сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с его действующим обладателем Мерабом Двалишвили.

Что касается Усмана, то он 25 января проведёт защиту своего титула Bellator в лёгком весе против ирландца Пола Хьюза.