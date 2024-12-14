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«Когда-то это казалось далёким». Умар Нурмагомедов показал архивное фото с братом Усманом

«Когда-то это казалось далёким». Умар Нурмагомедов показал архивное фото с братом Усманом
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Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов выложил архивное фото со своим братом, действующим чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

Умар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов и Усман Нурмагомедов

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

«Когда-то это всё казалось очень далёким, братишка», — написал Умар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Умар свой следующий бой проведёт 18 января в Лос-Анджелесе (США) в соглавном событии турнира UFC 311, где сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с его действующим обладателем Мерабом Двалишвили.

Что касается Усмана, то он 25 января проведёт защиту своего титула Bellator в лёгком весе против ирландца Пола Хьюза.

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