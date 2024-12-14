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Том Аспиналл заявил, что Дана Уайт пообещал ему бой с Джоном Джонсом

Том Аспиналл заявил, что Дана Уайт пообещал ему бой с Джоном Джонсом
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Обладатель временного титула чемпиона UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл сообщил, как после турнира UFC 309 к нему подошёл президент организации Дана Уайт и отметил, что его будущий бой с действующим полновесным чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом обязательно состоится.

«Он [Дана Уайт] вошёл в комнату и сказал: «Это обязательно произойдёт, и это будет самый большой бой в истории UFC»», — приводит слова Аспиналла портал Championship Rounds на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, где успешно отстоял свой пояс, досрочно победив экс-чемпиона в этом весе Стипе Миочича.

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