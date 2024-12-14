«В представлении не нуждается». Мовсар Евлоев опубликовал совместное фото с Хабибом

Непобеждённый полулегковес UFC Мовсар Евлоев после уверенной победы над экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом встретился с легендарным, не знающим поражений российским экс-чемпионом UFC в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

Мовсар Евлоев и Хабиб Нурмагомедов Фото: Из личного архива Мовсара Евлоева в социальных сетях

«В представлении не нуждается», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Евлоев свой последний бой провёл в ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 310, где он победил Стерлинга единогласным решением судей. Послужной список Евлоева теперь состоит из 19 побед в 19 поединках. Стоит отметить, что в UFC Евлоев выступает с 2019 года и с той поры провёл девять поединков, во всех победив исключительно судейским решением.