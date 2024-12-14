Николай Клименко оценил борьбу PFL и UFC

Глава RCC Николай Клименко считает, что в ближайшем будущем лига PFL будет кардинально изменять свой регламент проведения турниров, потому что система проведения Гран-при внутри лиги не вызывает желаемого интереса фанатов.

«Большая разница. Я был сейчас на заключительном турнире PFL, на битве за Гран-при. С точки зрения организации всё очень круто продумано. В Эр-Рияде была очень классная картинка, организация на уровне. Большой вопрос — нужны ли чемпионы из России в США, по всему миру. Это большой минус, когда ты работаешь по системе Гран-при. Вроде всё интересно идёт, по-спортивному. Но какого-то шума я не увидел, не почувствовал. Даже на финалах арена не была заполнена. Финалисты с точки зрения медиа не были узнаваемы. Да и не стали более узнаваемы. Мне кажется, PFL будет меняться. Система Гран-при больше напоминает любительский спорт», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.