Дастин Порье намекнул на скорое возвращение

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье намекнул, что в скором времени планирует провести свой последний поединок в карьере, после чего объявит о завершении бойцовской карьеры.

«У меня кое-что запланировано для вас. Ждите, я иду. Последний танец, как и обещал. Да будет кровь. Скоро увидимся», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Порье свой последний бой проводил в июне 2024 года, где потерпел поражение удушающим приёмом в пятом раунде от ныне действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева.

За плечами Порье 40 проведённых боёв, в 30 из них он одержал победы (23 — досрочно) при девяти поражениях, а также один поединок у него признан не состоявшимся.