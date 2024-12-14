Клименко высказался о предстоящем поединке Двалишвили и Умара Нурмагомедова

Глава RCC Николай Клименко дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили против претендента в лице россиянина Умара Нурмагомедова.

«Во втором бою буду больше болеть за Умара, вижу его фаворитом. Его ударная техника выше. А в борьбе он может отзащищаться, сам включится. Будем болеть за Умара. У него есть все шансы на победу», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили проведут соглавный поединок турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США).