Бой между Наоя Иноуэ и Сэмом Гудманом перенесён на 2025 год
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Бой между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ и претендентом на этот пояс Сэмом Гудманом перенесён с 24 декабря 2024 года на 24 января 2025 года. Причиной тому стало рассечение, которое получил Гудман в процессе проведения финальных спаррингов перед поединком. Об этом сообщает портал Boxing Scene.
Напомним, Иноуэ свой последний бой проводил в сентябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в седьмом раунде Ти Джея Дохени, успешно защитив все свои регалии.
Что касается Гудмана, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года на родине в Австралии, и победил там единогласным решением судей тайца Тачтану Луангфона.
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