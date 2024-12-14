Бой между Наоя Иноуэ и Сэмом Гудманом перенесён на 2025 год

Бой между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ и претендентом на этот пояс Сэмом Гудманом перенесён с 24 декабря 2024 года на 24 января 2025 года. Причиной тому стало рассечение, которое получил Гудман в процессе проведения финальных спаррингов перед поединком. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, Иноуэ свой последний бой проводил в сентябре 2024 года и победил там техническим нокаутом в седьмом раунде Ти Джея Дохени, успешно защитив все свои регалии.

Что касается Гудмана, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года на родине в Австралии, и победил там единогласным решением судей тайца Тачтану Луангфона.