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Гаджи Рабаданов — о завоевании титула PFL: на меня оказывалось огромное давление

Гаджи Рабаданов — о завоевании титула PFL: на меня оказывалось огромное давление
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Чемпион лиги PFL в лёгком весе Гаджи Рабаданов прокомментировал завоевание своего чемпионского титула, отметив, что на него оказывалось серьёзное давление со стороны его команды. Его товарищи по команде, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и действующий обладатель титула Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов, а также другие члены их команды ожидали от него уверенной победы.

«Я говорил, представьте что будет, если я стану чемпионом PFL. Я буду чемпионом PFL в лёгком весе, Усман чемпион в лёгком весе Bellator, а Ислам чемпион в лёгком весе UFC — это было бы потрясающе. Так что это было в моей голове, когда я шел на этот бой. Определенно, я думал об этом, и на меня оказывалось огромное давление по этому поводу.

Мы не как товарищи по команде. Нет, мы как семья. Я расту с этими людьми, мы растем вместе. Мы тренируемся 15 лет вместе. Мы живем вместе в тренировочном лагере. Эти ребята мне как братья», — приводит слова Рабаданова MMA Junkie.

Напомним, что Рабаданов в ноябре 2024 года проводил бой против Брента Примуса в рамках финала Гран-при легковесов и выиграл чемпионский титул вместе с денежным чеком на миллион долларов.

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