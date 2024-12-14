Али Абдель-Азиз провёл борцовский спарринг с Хабибом Нурмагомедовым

Известный менеджер в мире смешанных единоборств Али Абдель-Азиз опубликовал на своей странице в социальных сетях борцовский спарринг с легендарным непобеждённым экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Единственное отличие здесь в том, что у меня нет пояса UFC», — написал Абдель-Азиз под опубликованным видео.

Напомним, Нурмагомедов завершил свою бойцовскую карьеру в конце 2020 года. Свой последний поединок он провёл в октябре 2020-го, где победил удушающим приёмом во втором раунде Джастина Гэтжи.

Всего в карьере Хабиба 29 проведённых боёв, и во всех он одержал победы (19 из них — досрочно).