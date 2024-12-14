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Тимоти Брэдли подсказал Тайсону Фьюри, как победить Усика в реванше

Тимоти Брэдли подсказал Тайсону Фьюри, как победить Усика в реванше
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Тимоти Брэдли дал совет экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри, как ему следует действовать в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлой весовой категории Александром Усиком, чтобы одержать победу.

«У Усика есть одно уязвимое место, в область которого нужно делать упор своей работы, — это корпус. Тайсону необходимо сконцентрироваться на корпусе Усика, и всё. В первом бою были моменты, когда он пробовал это делать, и Усик чувствовал себя некомфортно. Конечно, это несёт за собой и риск, потому что Тайсон тогда будет открывать голову для ударов. Но мы все много раз видели, как Усика потрясают удары в корпус. У Дюбуа был самый лучший удар в корпус, и это был легитимный удар, а не ниже пояса. Усик после этого удара не мог остановить кашель, а такого после удара ниже пояса не бывает», — сказал Брэдли на своём YouTube-канале.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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