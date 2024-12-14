Видео: Умар Нурмагомедов и Генри Сехудо провели совместный спарринг

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провели совместный спарринг.

Нурмагомедов активно готовится к предстоящему бою, который пройдёт 18 января в соглавном событии турнира UFC 311. Его ожидает противостояние с действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили.

Сехудо свой последний бой провёл в феврале 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от того же Двалишвили. Этот неудачный исход стал для него уже вторым подряд, но в первых раундах боя против Мераба Сехудо выглядел предпочтительнее и имел шансы на победу.