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Видео: Умар Нурмагомедов и Генри Сехудо провели совместный спарринг

Видео: Умар Нурмагомедов и Генри Сехудо провели совместный спарринг
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Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо провели совместный спарринг.

Нурмагомедов активно готовится к предстоящему бою, который пройдёт 18 января в соглавном событии турнира UFC 311. Его ожидает противостояние с действующим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили.

Сехудо свой последний бой провёл в феврале 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от того же Двалишвили. Этот неудачный исход стал для него уже вторым подряд, но в первых раундах боя против Мераба Сехудо выглядел предпочтительнее и имел шансы на победу.

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