Главные участники турнира ACA 182 прошли взвешивание

Сегодня, 14 декабря, в Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира по смешанным единоборствам АСА 182.

Участники главного боя вечера, финалисты Гран-при лиги АСА в полутяжёлом дивизионе россиянин Адлан Ибрагимов и таджикский боец Фаридун Одилов успешно прошли взвешивание. Ибрагимов показал на весах отметку в 93,15 кг, в то время как Одилов потянул на 93,3 кг.

В соглавном событии шоу полуфиналисты Гран-при в лёгком дивизионе россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов также уложились в лимит допустимого веса. Абдулвахабов показал на весах 70,35 кг, а Абулхаликов — 70.70 кг.

Напомним, турнир ACA 182 состоится в Москве 15 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер.