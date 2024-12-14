Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Главные участники турнира ACA 182 прошли взвешивание

Главные участники турнира ACA 182 прошли взвешивание
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего турнира по смешанным единоборствам АСА 182.

Участники главного боя вечера, финалисты Гран-при лиги АСА в полутяжёлом дивизионе россиянин Адлан Ибрагимов и таджикский боец Фаридун Одилов успешно прошли взвешивание. Ибрагимов показал на весах отметку в 93,15 кг, в то время как Одилов потянул на 93,3 кг.

В соглавном событии шоу полуфиналисты Гран-при в лёгком дивизионе россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов также уложились в лимит допустимого веса. Абдулвахабов показал на весах 70,35 кг, а Абулхаликов — 70.70 кг.

Напомним, турнир ACA 182 состоится в Москве 15 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер.

Материалы по теме
Вице-президент ACA оценил готовность Евлоева к бою с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android