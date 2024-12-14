Джейк Пол: люди злятся, что на Boxrec навсегда повисла моя победа над Майком Тайсоном

Популярный блогер Джейк Пол ответил хейтерам, которые спустя месяц после его поединка с легендарным 58-летним Майком Тайсоном критикуют его. Джейк победил единогласным решением судей по итогам восьми раундов.

«У меня спустя время нет никаких чувств по поводу этого боя. Я, честно говоря, не смотрел его даже. Какое мне дело до того, что люди говорят о чем-то, что я делаю? Если кто-то в моей жизни хочет что-то сказать, то он напишет мне или скажет в лицо. Если у тебя нет моего номера, то мне на тебя наплевать. Люди злятся, что на Boxrec навсегда повисла моя победа над Майком Тайсоном», — приводит слова Пола Boxing Scene.

Партнёр по бизнесу Пола, Накиса Бидариан также вступилась за Джейка, который получает массу критики за проведённый бой с Тайсоном.

«Майк Тайсон хотел, чтобы это был официальный профессиональный бой. Это был его шанс отомстить за свое наследие. Когда он в последний раз дрался в профессиональном бою против Кевина Макбрайда в 2005 году, он сел на свой стул и не встал. Потом он настроил себя так, что поквитается на Джейке Поле за то поражение и не проиграет сидя на табуретке. Он сказал, что хочет двухминутные раунды, чтобы у него было больше выносливости. Джейк сказал: «Нет проблем». Он сказал, что хочет восемь раундов вместо десяти, Джейк сказал, что нет никаких проблем. Никаких сожалений. Мы устроили самый важный момент для бокса за последние 30 лет, но люди злятся, что на Boxrec навсегда повисла моя победа над Майком Тайсоном», — добавила Бидариан.