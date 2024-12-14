Курбанов дал прогноз на реванш Шлеменко и Токова

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Магомед Курбанов дал свой прогноз на предстоящий реванш между экс-чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко и его соотечественником, бывшим бойцом Bellator Анатолием Токовым.

«Я считаю фаворитом Шлеменко. Вот все говорят: «Токов, Токов». Но мне кажется, что победит Шлеменко. Он в свои 40 лет смотрится превосходно, восхищаюсь им», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге реванш между Шлеменко и Токовым станет главным событием турнира RCC 21.