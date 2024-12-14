Пётр Ян рассказал, ведутся ли переговоры с UFC о новом бое

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал, ведутся ли переговоры с UFC о новом поединке.

«Реванши — это всегда интересно. У меня нет никаких новостей из UFC, пока ждём», — передаёт слова Яна корреспондент чемпионата Сергей Сорокин.

Напомним, Петру Яну 31 год. Он является мастером спорта по боксу и смешанным единоборствам, а также имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В UFC россиянин дебютировал в 2018 году, а уже в 2020 году завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, победив техническим нокаутом Жозе Альдо.

Ранее Шон О'Мэлли в саркастической манере ответил Петру Яну по поводу реванша.