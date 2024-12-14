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Пётр Ян дал прогноз на бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова

Пётр Ян дал прогноз на бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян дал прогноз на поединок между соотечественниками Александром Шлеменко и Анатолием Токовым. Их бой состоится сегодня, 14 декабря, в 20:30 по московскому времени.

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов

«Шлеменко — Токов — интересное противостояние. Бойцы заряжены. Даю 60 на 40 в пользу Токова», — передаёт слова Яна корреспондент чемпионата Сергей Сорокин.

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

Шторм выступает на профессиональном уровне с 2004 года. За это время он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а другой — ничьей решением судей. Токов, в свою очередь, имеет в своём активе 32 победы и три поражения.

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