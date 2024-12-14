Хамзин: Эномото почувствует всю мощь Штыркова

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин высказался насчёт предстоящего поединка между соотечественником и бойцом RCC Иваном Штырковым и представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Их бой состоится сегодня, 14 декабря, по правилам кикбоксинга.

«Штырков очень сильно набрал в последнее время, я вижу его самоотдачу на тренировках, он не стоит на месте, развивается. Эномото я не видел. Сейчас он поднимется в весе и почувствует всю мощь Штыркова», — сказал Ильяс Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.