Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзин сделал прогноз на реванш Шлеменко и Токова

Хамзин сделал прогноз на реванш Шлеменко и Токова
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин сделал прогноз на бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым. Их бой состоится сегодня, 14 декабря, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов

«Я считаю, что Токов победит. Не то чтобы возраст… Просто я видел их первый бой. Думаю, что всё равно Анатолий. Он универсальнее», — сказал Ильяс Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

Шторм выступает на профессиональном уровне с 2004 года. За это время он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а другой — ничьей решением судей. Токов, в свою очередь, имеет в своём активе 32 победы и три поражения.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хамзин: Эномото почувствует всю мощь Штыркова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android