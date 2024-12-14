Хамзин сделал прогноз на реванш Шлеменко и Токова

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин сделал прогноз на бой между Александром Шлеменко и Анатолием Токовым. Их бой состоится сегодня, 14 декабря, и начнётся в 20:30 по московскому времени.

«Я считаю, что Токов победит. Не то чтобы возраст… Просто я видел их первый бой. Думаю, что всё равно Анатолий. Он универсальнее», — сказал Ильяс Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

Шторм выступает на профессиональном уровне с 2004 года. За это время он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а другой — ничьей решением судей. Токов, в свою очередь, имеет в своём активе 32 победы и три поражения.