«Как будто возвращаешься в 90-е». Хамзин высказался о выступлениях в Karate Combat

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин высказался о выступлении в лиге Karate Combat.

«Karate Combat? Пришло предложение выступить, это стойка с добиваниями. Как будто возвращаешься в 90-е годы, такие ощущения. Хотел что-то новое. А в России я вижу себя только в RCC. Переход в другую лигу ММА? В Brave, наверное, нет. Вот в PFL и UFC да, можно», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Ильяс Хамзин сделал прогноз на реванш Александра Шлеменко и Анатолия Токова.