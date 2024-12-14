Исраэль Адесанья возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии. Назван его соперник

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья проведёт следующий поединок против топового французского бойца дагестанского происхождения Нассурдина Имавова 1 февраля на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии. Их бой станет главным событием вечера. Об этом сообщила пресс-служба лиги на своей странице в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Австралии, Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.