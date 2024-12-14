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Шара Буллет проведёт следующий бой на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии

Шара Буллет проведёт следующий бой на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии
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Топовый и непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, проведёт следующий поединок против известного британского бойца Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который состоится 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба лиги на своей странице в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 Абу-Даби, Шара разделил октагон с представителем Армении Арменом Петросяном. Бой завершился победой Магомедова нокаутом (двойной бэкфист) во втором раунде. Для Шарабутдина эта победа в североамериканском промоушене стала четвёртой подряд.

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