Хамзин назвал фаворита реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна

Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин назвал фаворита реванша между чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Думаю, что Ислам. Но и Арман тоже непростой соперник, тоже не сидит на месте, развивается. Интересно будет посмотреть, но думаю, что Ислам победит», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Махачевым и Царукяном состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США) и станет главным событием вечера.