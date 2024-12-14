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Хамзин назвал фаворита реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна

Хамзин назвал фаворита реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна
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Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин назвал фаворита реванша между чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Думаю, что Ислам. Но и Арман тоже непростой соперник, тоже не сидит на месте, развивается. Интересно будет посмотреть, но думаю, что Ислам победит», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Махачевым и Царукяном состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США) и станет главным событием вечера.

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