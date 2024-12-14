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Хамзин: если защититься от борьбы Мераба, то у него будут большие проблемы

Хамзин: если защититься от борьбы Мераба, то у него будут большие проблемы
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Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мерабом Двалишвили и непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

«В бою Нурмагомедова и Двалишвили, думаю, победит Умар. В стойке он поинтереснее, Мераб предлагает только борьбу. Если от неё отзащищаться, то у него будут большие проблемы», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Хамзин назвал фаворита реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна.

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