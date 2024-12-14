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Хамзин оценил шансы Петра Яна снова стать чемпионом UFC

Хамзин оценил шансы Петра Яна снова стать чемпионом UFC
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Российский боец смешанных единоборств, представляющий клуб «Архангел Михаил» и выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Ильяс Хамзин оценил шансы Петра Яна снова стать чемпионом UFC.

«У Петра же сезон реваншей. Думаю, там скоро О’Мэлли тоже на подходе. Может, Ян с Шоном подерётся. Конечно, хотелось бы, чтобы Пётр ещё раз дрался за пояс. Ну и UFC такая организация, что ты можешь проиграть в начале года, а в следующем году уже за титул дерёшься. У Яна появился голод, это главное. У него рабочий настрой. Считаю, что у него все шансы вернуть пояс», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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