«Это бизнес». Курбанов высказался о решении Мадримова сняться с боя с Богачуком

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе Магомед Курбанов прокомментировал решение узбекского бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Исраила Мадримова сняться с поединка против бывшего обладателя временного титула WBC в этом дивизионе украинца Сергея Богачука. Они должны были подраться 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Не знаю, почему Мадримов снялся с боя с Богачуком. Ну, скорее всего, чтобы состоялся бой с Ортисом. Это бизнес. Правильный ход, я считаю. Молодец, команда хорошо поработала. Они никуда не спешат, есть бой, есть Турки Аль аш-Шейх, есть площадка. Если Мадримов победит Ортиса, то будет претендентом номер один», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.