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Курбанов рассказал о разговоре с Теренсом Кроуфордом в Дубае

Курбанов рассказал о разговоре с Теренсом Кроуфордом в Дубае
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Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов рассказал о разговоре с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд на сегодня один из лучших боксёров P4P. Я ему сказал, что он чемпион в моём весе. А он спросил, хочу ли я бой с ним. Сказал, что все хотят биться с ним. Я ему говорю, либо оставь пояс и поднимайся к Канело, либо придётся драться. Такой был разговор с ним, всё на уважении», — сказал Магомед Курбанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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