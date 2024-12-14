Курбанов: бой с Тимом Цзю нам сейчас неинтересен

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов рассказал о своей позиции насчёт потенциального поединка с представителем Австралии Тимофеем Цзю.

«Мы говорили с промоутером по поводу Цзю. Мы пришли к тому, что он неинтересен. Если даём согласие на бой, то этот поединок должен быть интересен. Если этот бой и будет, то он должен иметь смысл. Раньше было без разницы, когда я его вызвал первый раз. Тогда этот бой имел большое значение. А сейчас для него есть смысл в этом бою, для меня — нет», — сказал Магомед Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.