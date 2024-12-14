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Курбанов: может, Усик сам захочет сделать так, чтобы Фьюри победил в реванше

Курбанов: может, Усик сам захочет сделать так, чтобы Фьюри победил в реванше
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Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов поделился мнением о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Их поединок состоится 21 декабря.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Может, даже сам Усик захочет сделать так, чтобы победил Фьюри. С точки зрения бизнеса трилогия хороший ход. Может, Усик поймёт, что превосходит Фьюри, и по очкам отдаст бой, тогда трилогия состоится. Но если это будет наигранно, это будет всем видно. И умные люди не сделают трилогию. Зачем это нужно?» — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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