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Иван Штырков победил Ясубея Эномото единогласным решением судей на RCC 21

Иван Штырков победил Ясубея Эномото единогласным решением судей на RCC 21
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Сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге на турнире RCC 21 российский боец смешанных единоборств Иван Штырков провёл реванш по правилам кикбоксинга с представителем Швейцарии Ясубеем Эномото. Поединок завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Напомним, в первом поединке, который состоялся в декабре 2019 года, швейцарский боец победил Ивана удушающим приёмом во втором раунде.

Штырков выступает на профессиональном уровне в ММА с июня 2015 года. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, два поражения, а также один поединок был признан ничьей решением судей.

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