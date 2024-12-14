Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21

Сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге на турнире RCC 21 бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко провёл реванш с соотечественником и экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

Шторм выступает на профессиональном уровне с 2004 года. За это время он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а другой — ничьей решением судей. Токов, в свою очередь, имеет в своём активе 32 победы и три поражения.