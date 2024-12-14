«Фёдор, привет с низкой ступеньки!» Шлеменко обратился к Емельяненко после боя с Токовым

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко обратился к легендарному бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко после того, как победил его одноклубника Анатолия Токова на турнире RCC 21, который прошёл сегодня в Екатеринбурге. Шторм одержал победу раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29) по итогу трёх раундов.

«Хочу обратиться к Фёдору Емельяненко. Фёдор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там! Спасибо за всё, ребята, кто со мной! Несмотря на то что мы сильно высоко не летаем, мы всё равно красавчики!» — сказал Шлеменко в интервью после боя.