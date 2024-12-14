«Фёдор, привет с низкой ступеньки!» Шлеменко обратился к Емельяненко после боя с Токовым
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко обратился к легендарному бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко после того, как победил его одноклубника Анатолия Токова на турнире RCC 21, который прошёл сегодня в Екатеринбурге. Шторм одержал победу раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29) по итогу трёх раундов.
Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов
«Хочу обратиться к Фёдору Емельяненко. Фёдор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там! Спасибо за всё, ребята, кто со мной! Несмотря на то что мы сильно высоко не летаем, мы всё равно красавчики!» — сказал Шлеменко в интервью после боя.
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