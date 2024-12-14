Шлеменко: недоволен, потому что хотел финишировать Токова в первом раунде

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о своём выступлении в поединке с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

«Недоволен, потому что не финишировал. Но доволен собой. Он выиграл у меня чем-то подобным, пришлось здесь сделать так же. Я недоволен, потому что хотел закончить в первом раунде. Тогда было бы круче передать привет Фёдору Емельяненко», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Ранее Шлеменко обратился к Фёдору Емельяненко после боя с Анатолием Токовым.