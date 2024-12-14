Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко: недоволен, потому что хотел финишировать Токова в первом раунде

Шлеменко: недоволен, потому что хотел финишировать Токова в первом раунде
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о своём выступлении в поединке с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов

«Недоволен, потому что не финишировал. Но доволен собой. Он выиграл у меня чем-то подобным, пришлось здесь сделать так же. Я недоволен, потому что хотел закончить в первом раунде. Тогда было бы круче передать привет Фёдору Емельяненко», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Ранее Шлеменко обратился к Фёдору Емельяненко после боя с Анатолием Токовым.

Материалы по теме
«Фёдор, привет с низкой ступеньки!» Шлеменко обратился к Емельяненко после боя с Токовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android