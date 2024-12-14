Шлеменко: недоволен, потому что хотел финишировать Токова в первом раунде
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился мнением о своём выступлении в поединке с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым. Бой завершился победой Шторма раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).
Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов
«Недоволен, потому что не финишировал. Но доволен собой. Он выиграл у меня чем-то подобным, пришлось здесь сделать так же. Я недоволен, потому что хотел закончить в первом раунде. Тогда было бы круче передать привет Фёдору Емельяненко», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Ранее Шлеменко обратился к Фёдору Емельяненко после боя с Анатолием Токовым.
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