Шлеменко — о Фёдоре Емельяненко: приятно с нетоповой ступени достучаться до высоколетающих

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко объяснил, почему обратился к легендарному бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко после того, как победил его одноклубника Анатолия Токова на турнире RCC 21, который прошёл сегодня в Екатеринбурге. Шторм одержал победу раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

«Я знал, что выиграл. Но боялся, потому что кто был главой Союза ММА? Но судьи красавцы, не поддались на влияние, не прогнулись. Поэтому сказал про Фёдора? Конечно, посмотрите, сколько про меня было сказано, что я грязью поливал Толю. Беспринципный блогер, без совести, не на той ступени. Вот и приятно с нетоповой ступени достучаться до высоколетающих», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.