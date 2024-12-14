Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко — о Фёдоре Емельяненко: приятно с нетоповой ступени достучаться до высоколетающих

Шлеменко — о Фёдоре Емельяненко: приятно с нетоповой ступени достучаться до высоколетающих
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко объяснил, почему обратился к легендарному бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко после того, как победил его одноклубника Анатолия Токова на турнире RCC 21, который прошёл сегодня в Екатеринбурге. Шторм одержал победу раздельным решением судей (30-27, 29-28, 28-29).

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко (W) — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Окончено
SD
Анатолий Токов

«Я знал, что выиграл. Но боялся, потому что кто был главой Союза ММА? Но судьи красавцы, не поддались на влияние, не прогнулись. Поэтому сказал про Фёдора? Конечно, посмотрите, сколько про меня было сказано, что я грязью поливал Толю. Беспринципный блогер, без совести, не на той ступени. Вот и приятно с нетоповой ступени достучаться до высоколетающих», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Материалы по теме
Всё ещё король реваншей. Шлеменко расправился с Токовым со второй попытки
Всё ещё король реваншей. Шлеменко расправился с Токовым со второй попытки
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android