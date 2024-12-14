Александр Шлеменко объяснил, чего ему не хватило в первом бою с Токовым

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко объяснил, чего ему не хватило в первом поединке с экс-претендентом на титул чемпиона Bellator в среднем весе Анатолием Токовым.

«В первом бою мне не хватило физики. Толя сильный парень, действительно сильный. А сегодня я был сильнее, я выиграл. Я ожидал, что он полезет бороться, и хотел его задушить. Но он сильный, шея крепкая, фиг согнёшь», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.