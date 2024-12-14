Шлеменко: хорошо, что Фёдор Емельяненко не возглавляет Союз ММА. Поэтому я выиграл

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко намекнул, что в том случае, если бы легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко по-прежнему занимал пост президента Союза ММА, то в реванше с Анатолием Токовым он мог бы проиграть.

«Владимир Токов сказал, что должна была быть ничья? Пусть у нейросети спросит. Они с ней хорошо общаются. Хорошо, что Фёдор Емельяненко не возглавляет Союз ММА. Поэтому я выиграл», — передаёт слова Александра Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Бой Александра и Анатолия состоялся в Екатеринбурге на турнире RCC 21. Он продлился все три раунда и завершился победой Шторма раздельным решением судей.